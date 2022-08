Tuttosport ha intervistato alcuni giocatori del passato del Monza in vista del campionato che sta per iniziare. Le prospettive, dopo un mercato di alto livello, sono quelle di crescere anno dopo anno. "Nel giro di poco - dice Maurizio Ganz - il Monza diventerà il nuovo Sassuolo o addirittura la nuova Atalanta e poi ancora chissà… Prevedo qualcosa di grande. Il Monza non va visto come la terza squadra di Milano, ma come una delle tre squadre di Milano. Affrontare la Serie A da neopromossi è sempre difficile, ma qui stiamo parlando di una neopromossa atipica. Il mercato ha già detto chiaramente le intenzioni della società: Cragno è un ottimo portiere, Pessina un nazionale, Sensi è da grande squadra, ora manca la ciliegina in attacco. Non mi stupirei se magari a fine mercato vedessimo Icardi con la maglia del Monza, sarebbe un bel regalo per tutto il calcio italiano. Anche se l’uomo giusto sarebbe Petagna".