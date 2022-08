"De Katelaere è un mio pupillo da anni, non da adesso. È super. Può giocare davanti, a metà campo, sa fare gol, ha un’intelligenza calcistica superiore. Pensate che da ragazzo aveva cominciato a giocare in difesa. E mi dicono che sia anche un grande giocatore di tennis e un ottimo nuotatore. Insomma, un atleta naturale. È il colpo della stagione per me". Lo dice Giovanni Galeone intervistato dalla Gazzetta dello Sport.