"L’avevo chiamato per la nascita della terza figlia. Ora è da un bel po’ che non lo sento. Ma mi rende sempre felice e orgoglioso il fatto di averlo allenato e fatto esordire. Per me è stata una fortuna". Parole e musica di Gianluca Festa, doppio ex di Cagliari e Inter che intervistato da La Gazzetta dello Sport parla così del 'suo' Nicolò Barella.

Che partita sarà per Nicolò all’Unipol Domus?

"Difficile. Non sarà contento di trovarsi in una situazione del genere. È molto legato al Cagliari. Ma è un professionista, un gran giocatore. E quindi, come è giusto, Barella farà il Barella".