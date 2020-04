I giornali spagnoli continuano a spingere per un passaggio di Lautaro Martinez dall'Inter al Barcellona. Oggi il Mundo Deportivo propone un'intervista a Fabio Radaelli, colui che ha portato l'argentino alla corte del Racing Club. Gli esordi furono brillanti, secondo il racconto: il ragazzo fece uno dei test psicologici più brillanti di Casa Tita, dove vivono e si allenano i ragazzi delle giovanili.

"Per giocare con Messi serve essere intelligenti e Lautaro è molto intelligente - racconta Radaelli - Bisogna essere molto attenti a qulsiasi cosa faccia perché in ogni momento può darti un pallone incredibile. Lautaro può essere un gran 9 per Messi, ha caratteristiche che si incastrano perfettamente per il gioco di Leo. Dentro l'area, per esempio, è uguale a Suarez per opportunismo e senso del gol".

Radaelli non si dice sorpreso nemmeno nel vedere come Messi ha adottato Lautaro in Nazionale. "E' logico, Lautaro ha 23 anni ed è già tra i grandi. Ora si parla di Barcellona, Real, City. Prima si parlava del Borussia Dortmund. Lautaro è un animale. Messi sa scegliere".