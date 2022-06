Il sindaco uscente di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, si è ricandidato per le elezioni ma non è riuscito a centrare il successo al primo turno. Dovrà superare al balottaggio Michele Foggetta se vorrà sedersi ancora sulla poltrona da primo cittadino. Nel frattempo continua nella sua campagna riguardante lo stadio di Inter e Milan in città. "Stiamo già ragionando con la Regione sulla futura viabilità. Oltre a a realizzare lo svincolo stradale vogliamo disegnare un nuovo percorso per la metrotranvia nord: dovrà deviare verso Sesto, passando dalle aree Falck e quindi dal futuro stadio. I tempi? Il tempo che presentino il progetto e per noi di fare la variante in Consiglio. A quel punto ci vorrebbero 18 mesi".