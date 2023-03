Tante squadre italiane saranno impegnate tra i quarti di Champions, Europa e Conference League. Un dato di fatto che fa sorridere anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: "Bene così - dice ai microfoni di Repubblica -. Per il calcio italiano è un segnale di riscossa importante e pure l’Inter avrà la sua chance contro il Benfica, mentre noi ci giocheremo con il Milan la semifinale. Ma non finisce qui: pure Juve, Roma e Fiorentina sono ancora in corsa nelle altre Coppe. Il nostro movimento sta rialzando la testa ed è un vanto per tutti: in Serie A ci sono squadre forti".