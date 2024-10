Nel corso dell'evento "Sport & Innovation" è intervenuto ieri anche Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, una volta di più concentrato sul tema della lotta alla pirateria, "che distrugge tutto il mondo dell’audiovisivo. Il calcio ha un costo, che arriva dai ricavi. Dobbiamo avere la forza di bonificare le curve, far diventare gli stadi dei posti aperti alle famiglie, per fare in modo che si possa stare allo stadio anche ore prima e dopo alla partita - si legge su Tuttosport -. Tutte queste risorse si possono recuperare, solo dalla pirateria pensiamo di poter recuperare almeno 300 milioni di euro. La battaglia è solo agli inizi, ma il nostro Paese investe più degli altri e ora abbiamo anche una normativa che ci aiuta".