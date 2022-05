"Non è uno scudetto bello, se arriva: è bellissimo. Sì, il più bello di sempre perché inaspettato, perché nessuno all’inizio della stagione ci avrebbe scommesso un euro. A renderlo magnifico è il modo in cui è stato gestito tutto il campionato, tra mille difficoltà e mille imprevisti. Eppure mai il Milan di Pioli è crollato senza rialzarsi, ha sempre avuto la forza di rimettersi in piedi e proseguire la corsa". Lo dice Hernan Crespo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Anzi, se andiamo a ritroso e rivediamo i distacchi in classifica durante le varie fasi del campionato, ci accorgiamo che il Milan avrebbe potuto anche chiudere i giochi prima, perché è arrivato a gestire fino a sette punti di vantaggio sull’Inter. Se non è successo è perché la squadra di Inzaghi è stata una rivale durissima da mettere al tappeto, e anche perché i rossoneri restano un gruppo molto giovane, non sempre pronto ad amministrare come fanno le squadre abituate ad alzare trofei".