Alexis Sanchez è entrato in tutto e per tutto nella battaglia per le scelte di Simone Inzaghi. Come sottolinea il Corriere della Sera, il cileno è partito dietro nelle gerarchie. Aveva davanti Dzeko, Lautaro e Correa, oggi si gioca il posto per le prossime fondamentali partite con Martinez, al fianco del bosniaco. E' molto probabile che ci sia alternanza: "Se l’argentino giocherà in campionato, il cileno sarà titolare in Coppa", scrive il quotidiano.

Di certo c'è maggiore feeling con Inzaghi rispetto a Conte e i numeri cominciano ad essere più convincenti, tanto che la dirigenza sta pensando di tenerlo fino al 2023, alla scadenza del contratto. Un accordo che si può rescindere la prossima estate versando alla punta tre milioni e mezzo di euro, ma oggi questa opzione sembra più lontana.

Per contro al tecnico servirà un Martinez migliore rispetto agli ultimi due mesi. E' probabile che l'argentino giochi al Maradona e che Sanchez inizi la partita con il Liverpool, a cui ha segnato due gol quando era in Premier League.