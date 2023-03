Spazio anche al 2-0 con cui l'Inter ha avuto ragione del Lecce nel 'punto' sulla 25esima giornata di Serie A di Paolo Condò scritto per La Repubblica: "Nel prolungato saliscendi della sua stagione ieri era di turno la versione forte, quella che a San Siro trova quasi sempre il modo di venire a capo del match e, grazie al successo sul Lecce, scavalca addirittura il Napoli in testa alla classifica dei punti in casa (33-31, con una gara in più) - il pensiero del giornalista -. Una vittoria facile, figlia di una partita gestita col possesso palla eppure presa col contropiede, come andare a cena con l’amante e farle pagare il conto.