Spazio ovviamente anche all 'Inter nel consueto 'punto' di Paolo Condò per La Repubblica: "L'Inter attraversa il migliore momento della sua stagione perché la reazione di Inzaghi alla congiuntura di crisi è stata salda: ha puntato su Onana e Dimarco fino a trasformarli in titolari e, arretrando Çalhanoglu , ha trovato la soluzione all'assenza di Brozovic - si legge -. Ora deve chiedersi quale dei due terzetti sia meglio assortito oppure scegliere di volta in volta: ma la bugia che gli allenatori dicono con la faccia più convincente è quella relativa alla gioia per i problemi di abbondanza".

Domenica sera andrà in scena il derby d'Italia, uno snodo fondamentale in chiave rincorsa scudetto per i nerazzurri, ma anche per la squadra di Allegri: "Si guarderanno occhi negli occhi: in questo momento la loro distanza dal Napoli è di 10 e 8 punti. Siamo dalle parti del massimo distacco concepibile per ipotizzare una rimonta da gennaio in poi".