Aleksandar Ceferin è stato intervistato da Sky Sport su vari temi tra cui le nuove regole per il Fair Play Finanziario. "Alcuni club italiani avrebbero dei problemi in ogni caso, al di là delle nuove regole - dice il presidente dell'Uefa -. Se ciascun club non rispetterà le regole, andrà incontro a problemi. Come è giusto che sia. Dobbiamo diventare un'industria sostenibile. In altre attività, ci si può permettere di controllare solo il profitto, nel calcio i club vogliono anche vincere. Tutti vogliono vincere oggi, non la prossima stagione o fra tre. Questo a volte è un problema perché i club investono troppo e non controllano i ricavi. Se una squadra non spenderà più del 70% del budget per gli stipendi sarà un cambiamento epocale. Ci crediamo molto".