Aria di rivoluzione in casa Napoli. Stando alle informazioni del Corriere dello Sport, saranno parecchi i senatori che lasceranno gli azzurri al termine di questa stagione: in bilico ci sono soprattutto Koulibaly, Allan e Mertens. Per quanto riguarda il belga, il quotidiano romano conferma il forte interessamento dell'Inter (LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA DI IERI), che deve guardarsi dalla concorrenza di Monaco, Chelsea e Newcastle, la new-entry. Il rinnovo tra l'ex Psv e De Laurentiis appare lontanissimo.

