Anche il Corriere dello Sport conferma il dubbio relativo a Lautaro Martinez in vista del match di domenica. "Il Toro è uscito dopo 11’ della ripresa dell’amichevole contro il Marocco di martedì. Sembrava per una scelta tecnica e invece dietro il cambio c'è anche un problema muscolare a una coscia. Potrebbe anche essere un semplice affaticamento, ma al momento non può essere escluso che si tratti di un risentimento o anche di qualcosa di più". Dovesse esserci il forfait, pronto Keita Baldé. E pure Stefan De Vrij sarà out: "Lunedì sarà nuovamente visitato e sarà possibile capire se potrà essere recuperato contro l’Atalanta, domenica 7 aprile".

