In attesa di poter correre al parco da lunedì prossimo, ci si allena quantomeno nei garage o nei giardini. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'Inter si prepara all'eventuale ripartenza ed è pronta. D'altro canto, il club nerazzurro è stato il primo a richiamare tutti i suoi giocatori (otto in tutto) che erano volati all'estero. Sanchez a parte, l'ultimo a rientrare in Italia, da ieri la quarantena è finita per tutti gli altri. Quindi proseguono gli allenamenti individuali sotto l'attento monitoraggio di Conte e del suo staff che si avvalgono delle varie applicazioni ad hoc: tutti davanti allo schermo per eseguire gli esercizi richiesti, tra materassino, cyclette e tapis roulant.