Secondo il Corriere dello Sport, il grande obiettivo per l'attacco nerazzurro è Federico Chiesa, ambito anche da Juventus, Bayern e Real Madrid. Lui non scarta l'ipotesi di restare almeno un altro anno a Firenze, ma bisognerà capire il tipo di offerte che arriveranno. "L’Inter chiaramente se vorrà provare a tentare Chiesa dovrà agire in due modi - spiega il Corsport -. Prima di tutto cercherà di strappare l’ok dell’esterno e potrà farlo solo proponendogli uno stipendio sul livello di Icardi e Perisic ovvero da almeno 4,5-5 milioni più bonus. Tanti soldi per un ventunenne, ma è questa l’unica strada per reggere il passo delle “grandi” straniere che possono arrivare a proporre anche 6-7 milioni netti. Ottenuto il gradimento di Chiesa dovrà cercare l’intesa con la Fiorentina, un’impresa non facile perché la dirigenza viola spera che si scateni un’asta internazionale che porti l’attuale valutazione (circa 80 milioni) ancora più in alto. L’idea è quella di non far partire Federico per meno di 100 milioni, ma in casi simili è il mercato a fare il prezzo. L’Inter un tentativo è intenzionata a farlo, ma non a queste cifre perché le disponibilità in corso Vittorio Emanuele non sono infinite. Un piano neppure troppo campato in aria è quello di arrivare a una valutazione di 70 milioni con l’inserimento di una o due contropartite tecniche (Gagliardini più un giovane?) e magari aggiungere qualche bonus".

