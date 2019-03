A fine stagione in molti potrebbero lasciare la Fiorentina. Il Corriere dello Sport spiega come il club viola dovrà difendersi dall'assalto del mercato per i suoi gioielli: "La Juve e l’Inter non hanno mai mollato Chiesa, i bianconeri paiono i più avanti, i neroazzuri ci sperano. In Italia si è detto pure della Roma. All’estero, se volesse, Manchester City, United, Real, Bayern Monaco. Cifre a salire, pare fino a quota 100. Sotto i riflettori pure Veretout, con il Napoli prontissimo, fino a 30 milioni. Per Biraghi ci sarebbe l’Inter, a salire fino a 15 milioni".

