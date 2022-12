Sono tre i filoni di indagine sui quali la Procura federale sta lavorando per quanto riguarda la posizione della Juventus. Uno riguarda come noto la 'manovra stipendi' e le scritture private. "Gli accordi presentati dal club bianconero in un modo e portati avanti in un altro, ma soprattutto le carte non depositate sono tema di sicuro interesse per la giustizia sportiva, come dimostra anche l’apertura di un fascicolo sui procuratori-agenti protagonisti delle trattative - conferma la Gazzetta dello Sport -. Eventuali deferimenti dovrebbero arrivare a fine gennaio, ma potrebbe esserci una proroga della fase istruttoria. Le sanzioni per la Juve (articolo 31 comma 3 del Codice di giustizia sportiva) prevedono un’ammenda «a cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica», per i calciatori (art. 31 comma 8) una «squalifica non inferiore a un mese»".