Paolo Casarin, sul Corriere della Sera, passa in rassegna anche i casi da moviola di Lecce-Inter, bocciando il direttore di gara. "Prontera fischia poco; poi uno scontro tra Baschirotto e Lautaro, con fallo del leccese punito con il solo giallo, provoca una serie di scorrettezze. Il Lecce, al 47’, pareggia con Ceesay e si difende. Finale confuso: grandi parate di Falcone, prolungata trattenuta della maglia di Dzeko in area leccese che Prontera considera non punibile. Al 94’ Dumfries segna il gol regolare della vittoria. Fischiati 40 falli: c’è molto da lavorare".