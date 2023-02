Buona direzione per l'arbitro Massa nel derby di Milano. "È una tappa importante per la carriera dell’arbitro ligure - commenta oggi Paolo Casarin sul Corriere della Sera -. Lautaro in gol: fuorigioco tecnologico lento nel trovare i pochi centimetri. Nessuna protesta. Massa ha seguito con attenzione la partita usando gialli e limitando così le proteste".