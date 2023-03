Paolo Casarin è intervenuto quest'oggi a Radio Anch'io Lo Sport per il consueto punto sugli arbitri nel weekend di campionato. Spazio anche a una valutazione su Marinelli, direttore di gara in Spezia-Inter. "Usciamo dalla logica che se un arbitro non vede un rigore e il Var lo corregge ha sbagliato... No, è bravissimo. Basta col punire l'arbitro che si corregge. Il Var è stato anche una volontà degli arbitri di avere un supporto tecnologico", afferma Casarin.