Carlo Baldocci, ambasciatore italiano in Arabia Saudita, parla a Tuttosport dell'importanza della Supercoppa Italiana a Riyad. "Il nostro calcio italiano è seguitissimo in Arabia Saudita per cui questo evento della Supercoppa contribuisce ulteriormente a tenere viva questa loro passione e interesse", afferma.

"Non poteva cadere in un momento migliore la disputa del trofeo italiano - prosegue Baldocci -: la recentissima assegnazione dei Mondiali di calcio in Arabia per il 2034 beneficerà anche dell’onda di entusiasmo che regaleranno le due semifinali che vedranno protagoniste Atalanta, Inter, Juventus e Milan e quindi la finalissima. Ovviamente sarò presente allo stadio per vederle".