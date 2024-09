Fabio Cannavaro parla a 'Sportweek', il settimanale della Gazzetta dello Sport, in vista di Juve-Napoli.

La Juve ha perso Chiesa, il Napoli ha rinunciato a Osimhen: chi ci ha rimesso di più?

"Chiesa in bianconero è stato condizionato pesantemente dall’infortunio e non è mai stato se stesso. Osimhen, nonostante ci sia ora Lukaku, toglie i suoi gol, almeno una ventina, e un atletismo impressionante".

Hanno speso entrambe e tanto: quali soldi pensa abbiano un peso maggiore?

"La Juve ha acquistato Khephren Thuram, che ha margini insospettabili. Mi piace da impazzire. Può diventare un grande. Ci ha aggiunto Koopmeiners, che è un signor calciatore. Il Napoli ha investito diversamente rispetto alle abitudini ma ha acquistato giocatori fatti e finiti".

Filosoficamente, si sono invertite le strategie societarie in sede di mercato.

"La Juve è andata sui giovani, s’è data una prospettiva. Il Napoli va di fretta, ha puntato su atleti strutturati".

Ma secondo Cannavaro l’Inter è talmente avanti da spingere Inzaghi a non guardare la partita?

"La vedrà, ovviamente. Loro sono i favoriti, appaiono e sono molto più forti, e non solo perché Campioni d’Italia. Ma non si ignora nessun particolare, anche per esempio capire chi potrà diventare il pericolo maggiore".