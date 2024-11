"Andrea Colombo, alla sua sesta gara stagionale in Serie A, continua il suo percorso di crescita senza intoppi e arbitrando bene", apre così la sua analisi Gianpaolo Calvarese che nell'edizione odierna di Tuttosport loda la direzione di Verona-Inter, "gara senza storia da subito" del fischietto di Como. "Colombo chiude la gara con 19 falli concessi, fischiando poco, un po’ alla sua maniera, tenendo una soglia d’intervento molto alta senza nessun episodio particolare. Eccezion fatta per quanto successo al 23’ del primo tempo: Tengstedt se ne va sul filo del fuorigioco, entra in area e calcia. De Vrij con la palla ancora in gioco colpisce il giocatore scaligero: sarebbe stato calcio di rigore ma giustamente l’assistente alza la bandierina per segnalare il fuorigioco netto. Dal punto di vista disciplinare, perdona nelle battute iniziali un intervento sopra le righe di Serdar su Barella. Chiude con tre ammoniti e, nonostante il risultato, non sono pochi, ma tutti giusti: corretto darli a Dawidowicz, Belahyane e Arnautovic. La gara è sempre sotto il controllo di Colombo anche per via dei calciatori che, nonostante il risultato sbilanciato, non perdono la testa. Lui con il suo solito modo di fare riesce a essere distaccato ma allo stesso tempo a empatizzare con calciatori e dirigenti anche quando decide di ammonire Inzaghi che era entrato in campo per segnalare ai proprio calciatori l’infortunio di Acerbi".

