Alla fine della trentesima giornata di campionato, Gianpaolo Calvarese analizza un dato riguardante l'attuale Serie A. "I dati ufficiali dell’Aia - dice - hanno mostrato come, nella stagione 2022-23, in Serie A si sia fischiato più che in Premier League (media di 22,94 falli a partita contro 21,48), ma meno che negli altri campionati europei: in Bundesliga siamo a 23,52, in Ligue 1 a 24,68, in Liga a 25,76. Persino in Champions, sorprendentemente, si è fischiato più spesso che in Italia: la media è 23,49. A oggi, in questa stagione, la media della A sembra tuttavia notevolmente cresciuta: si arriva a sfiorare la quota di 25 falli a partita".

"Se ci focalizziamo sulle statistiche relative ai singoli arbitri, notiamo come Orsato, anche quest’anno tra i migliori della classe, si collochi in linea con la media generale: 25 falli fischiati a partita, neanche a farlo apposta. Tra coloro che fischiano di meno, è normale che si trovino molti giovani in crescita, come Marchetti, Feliciani e Marcenaro, che l’anno prossimo si giocheranno un posto da internazionale".

"Certamente - conclude Calvarese - la bravura di un arbitro non può essere stabilita solo dal numero di falli fischiati. Va considerato anche che ormai da anni l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori premono per una spettacolarizzazione, che passa anche dal “lasciar giocare”, senza spezzettare il gioco".