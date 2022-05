"Ci voleva per il calcio italiano che Milan e Inter tornassero a questi livelli, è una rivalità che fa bene a tutto il movimento. È stato bellissimo sfidare l’Inter, che è una grande squadra e ha fatto benissimo negli anni passati. Ci divertiremo anche in futuro". Davide Calabria commenta così al Corriere della Sera il campionato appena vinto dai rossoneri. "Il segreto del successo? Il gruppo. C’erano squadre più attrezzate, con più esperienza, che lottano al vertice da più anni di noi. Ma abbiamo sempre avuto la sicurezza di potercela fare. Si è creato il giusto mix di giovani ed esperti, che sono fondamentali per vincere. C’era un’energia particolare, la sentivamo".