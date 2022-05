Tra gli agenti più attivi nel mercato degli ultimi anni in Italia c'è Giuseppe Bozzo, procuratore di lungo corso che negli anni ha assistito calciatori come Antonio Cassano e guidato trattative quali il trasferimento in Italia di Kovacic all'Inter. In un'intervista a Tuttosport, dapprima Bozzo fa un pronostico per stasera ("Non sarei stupito se si arrivasse ai calci di rigore, dico Inter"), poi si lancia in un altro pronostico: quello su Dybala. "Se Marotta vuole Dybala, vedrete che lo prende. Ma penso che, ora come ora, il problema sia più tecnico che economico. La Joya nel 3-5-2 di Inzaghi può giocare soltanto al posto di Lautaro. Ecco perché Dybala all’Inter mi sembra un’ipotesi percorribile, ma non in tempi rapidi".