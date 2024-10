Oliver Bierhoff, nonostante i due ko di fila, confida nel passaggio del Milan agli ottavi di Champions. Ecco le parole dell'ex centravanti rossonero alla Gazzetta dello Sport.

Zero punti dopo due giornate: la Champions per il Milan ha preso una brutta piega.

"La nuova formula, con otto partite e il girone unico, ti permette di recuperare. Non c’è niente di compromesso con diciotto punti ancora in palio. Il calendario non ha dato una mano ai rossoneri perché Liverpool e Bayer sono due avversarie toste. Era difficile immaginare di conquistare due successi... Se il Milan giocherà come nella ripresa a Leverkusen andrà avanti, non ho dubbi. Da ora in poi però non potrà sbagliare".

Anche le altre italiane possono fare strada in Champions?

"Io sono un tifoso del calcio italiano e spero che la Serie A torni ad alti livelli, ad essere per prestigio il secondo campionato europeo dopo la Premier League".

A proposito di Serie A, lì per il Milan le cose vanno meglio.

"In campionato gli ultimi risultati sono stati positivi e il successo nel derby ha aumentato l’autostima e la fiducia. Sono contento per i tifosi che aspettavano da tempo una gioia simile".

Pensa che il Diavolo vada messo tra le candidate per il tricolore?

"Da tifoso dico di sì. La squadra è compatta e sta cercando di mettere in pratica il calcio che chiede Fonseca. Poi è chiaro che la concorrenza non manca: l’Inter campione in carica si è rinforzata, la Juve è la Juve e il Napoli ha preso Conte, un allenatore che dà forza e convinzione al gruppo".