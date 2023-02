Juan Musso , portiere argentino dell'Atalanta, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport delle ambizioni del club bergamasco.

L'Atalanta punta all'Europa.

"L’anno scorso tutti davano per scontata l’Atalanta in Europa: si respirava quell’aria, lo si pretendeva da una squadra che poteva fare meglio, ma che ha anche avuto tanti problemi e tanti episodi contro. Quando ci siamo ritrovati, l’aria che si respirava era un’altra: fame di fare tutto quello che non siamo riusciti a fare l’anno scorso".

Ovvero andare in Europa?

"È quello che abbiamo in testa: sappiamo di poterlo fare. Ma ce la giochiamo con Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio, forse anche Juve... Con una concorrenza così devi avere coraggio, fame. E devi crederci abbastanza da pensare di poter battere chiunque".

Gasperini dice: riparliamo di Champions a dieci giornate dalla fine.

"Giusto: pensare che non andarci possa essere un fallimento è follia, ma se stiamo sempre vicini a quella zona, poi ci sarà la possibilità concreta di arrivarci davvero. Solo che è inutile dirlo così tanto tempo prima".