Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Tolgay Arslan torna brevemente anche sulla rete segnata contro l'Inter in campionato nell'ultimo match vinto prima della sosta per le nazionali: "Una gioia indescrivibile - ammette il centrocampista dell'Udinese -. In una bella atmosfera, erano in ventimila. Ora sto bene dopo il brutto infortuni alla caviglia che ho avuto a luglio in ritiro in Austria".

E mentre giocava le sono entrati i ladri in casa...

"Hanno preso poco. Qualche borsa, pochi valori. Sono intelligente, per fortuna".