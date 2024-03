Giancarlo Antognoni si appresta a compiere 70 anni, il prossimo 1° aprile. Tuttosport dedica una pagina al 10 dell'Italia campione del mondo nel 1982, che indica in un giocatore nerazzurro il giocatore simbolo del calcio italiano. "Nicolò Barella. Quando ero in Federazione lui già in Under 15 aveva fatto vedere di poter diventare un grande calciatore. Ha carattere, segna, fa reparto in una squadra forte, dà sempre tutto in campo. L'Italia? Sono sicuro che ai prossimi Europei farà bella figura. Conosco Spalletti, è un allenatore esperto cui piace far giocare bene le sue squadre. E sa assemblare come pochi tecnica e tenacia".

"Scudetto all'Inter? Certo, e con pieno merito - dice -. Vero che è uscita dalla Champions contro un super Atletico Madrid, ma la squadra nerazzurra può consolarsi con la doppia stella. E non è poco".