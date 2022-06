"Io ho una concezione del calcio un po’ diversa da molti tifosi, che sia un allenatore o un giocatore non mi interessa da dove arrivi o dove andrà poi, l’unica cosa che conta è che dia il massimo per far vincere l’Inter". Lo dice Amadeus intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport .

In questo Lukaku è una certezza, no?

"È stato fondamentale per la conquista dello scudetto e sono certo che se fosse rimasto anche la scorsa stagione ci avrebbe potuto dare quel tanto così che è mancato per poter fare il bis. Il fatto che lui stesso si stia impegnando tanto per tornare mi fa felice. Se poi dovesse arrivare anche Dybala e non cedessimo Lautaro...".

Preoccupato per il mercato in uscita?

"Ho totale fiducia in Marotta e Ausilio, in poco tempo hanno riportato l’Inter tra i protagonisti del nostro calcio. Da quanto ho capito un difensore andrà ceduto visto che Bremer, che è davvero fortissimo, è sempre più vicino. Potremmo vendere anche Dumfries, ma sono sacrifici necessari per far quadrare il bilancio. Ci siamo già passati, anche in modo doloroso, però la squadra è rimasta più che competitiva. L’unico davvero insostituibile per me è Brozovic, ma sono sicuro resterà a lungo...".