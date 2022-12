Alessandro Altobelli regala la sua analisi post-Mondiale dalle colonne di Tuttosport. "Bello, decisamente bello. Sono arrivate in finale due squadre con due grandi campioni, Messi e Mbappé. Ha vinto la migliore, come sempre succede in queste competizioni dove non si arriva in fondo per caso. Fu così anche per noi nel 1982. Critiche a Infantino? Non fu lui a scegliere il Qatar, ma altri che hanno avuto anche guai giudiziari. Infantino è salito in corsa sulla macchina organizzativa, ha dovuto fare i conti con critiche preconcette. Io non so e non posso sapere se c’è stato sfruttamento di manodopera per la costruzione degli stadi, ma so che sono stati generati posti di lavoro. Si è parlato tanto dei morti, ma in Italia ce ne sono stati nel frattempo il doppio o il triplo sul lavoro, una piaga che non riusciamo a risolvere. Prima di criticare un Paese o delle scelte, bisogna anche fare delle analisi possibilmente non sommarie".