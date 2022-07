"L’Inter ha preso Lukaku, Onana, Asllani, Mkhitaryan, mentre le altre sono ferme o quasi. E’ vero che alla Juve dovrebbero arrivare Pogba, Di Maria e forse Zaniolo: sarebbe un bel passo in avanti, ma ancora non ci sono certezze. Il Milan ha scelto Origi, che è un buon giocatore, e Adli, che è forte. Per un bilancio è presto, ma queste tre lotteranno per lo scudetto insieme a Napoli e Roma". Lo dice Alessandro Altobelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Profilo per il futuro? Scelgo Scamacca: è un attaccante moderno e non è un caso se piace al Paris Saint Germain".