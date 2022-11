Parte il Mondiale di André Onana, che alle 11 scenderà in campo contro la Svizzera. Allo stadio Al-Janoub di Al-Wakrah, il portiere dell'Inter scenderà in campo dal 1' secondo le scelte del c.t. Song, che per il resto conferma il 4-3-3 con M'Buemo, Choupo-Moting Toko Ekambi in attacco. Tra i titolari anche Anguissa e Hongla.

UFFICIALE CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Catelletto, N'Koulou, Tolo; Anguissa, Oum Gouet, Hongla; M'Buemo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.