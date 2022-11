Nella lunga intervista rilasciata a Voetbal International, Denzel Dumfries ha parlato delle differenze sul piano tattico tra l'ex ct dell'Olanda Frank de Boer e Louis van Gaal, attuale allenatore degli Orange: "I risultati giocano comunque un ruolo importante quando si fanno queste valutazioni - ha sottolineato il laterale interista -. Con questo allenatore non abbiamo mai perso, con qualsiasi sistema adottato, per questo c'è meno motivo per fare storie. Con Frank de Boer non è stato chiaro da subito con che modulo avremmo giocato, quindi ci sono state più discussioni.