Alla Francia manca un ultimo passo, quello decisivo, per salire sul tetto del mondo per la seconda volta consecutiva. "Vogliamo scrivere la nostra storia - ha spiegato il capitano dei Bleus Hugo Lloris in conferenza stampa -. Resta da fare la parte più difficile, dobbiamo prepararci per una grande partita, per ogni evenienza. Dobbiamo essere pronti a superare noi stessi, a fare lo sforzo finale, nonostante le circostanze con il virus, nonostante la stanchezza. Dobbiamo finire il lavoro".