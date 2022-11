Con sette punti totalizzati in tre partite, pur senza convincere sul piano del gioco, l'Olanda ha strappato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale dove incrocerà gli USA. Nella fase a eliminazione diretta, per trovare più fluidità nella manovra, agli Orange basterà una semplice cambio di formazione, secondo Urby Emanuelson: “Al posto di Klaassen, che è più un numero dieci, metterei Berghuis che può essere pericoloso dalla destra e quindi dar maggior supporto a Denzel Dumfries sulla fascia", il consiglio dell'ex Milan a Louis Van Gaal.