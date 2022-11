La presenza o meno in campo di Romelu Lukaku dal 1' per Croazia-Belgio è stato ovviamente uno dei temi principali della conferenza stampa odierna dei vicecampioni del mondo che ha visto protagonisti Mario Pasalic e Nikola Vlasic. Due che, giocando in Serie A, conoscono molto bene l'importanza di Big Rom nell'economia di gioco dei Rode Duivels: "Lukaku è uno dei migliori attaccanti al mondo, aiuta la squadra a essere più pericolosa - ha spiegato il fantasista del Torino -. Faremo un'analisi per trovare il modo migliore per fermarlo".