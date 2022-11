John Herdman non vede l'ora: il ct del Canada si approccia all'incontro di domani pomeriggio con la Croazia con grandissimo entusiasmo, sottolineando in conferenza stampa come il solo fatto di essersi qualificati al Mondiale dopo la fugace apparizione di Messico '86 funga già da benzina per i suoi uomini; "Abbiamo aspettato 36 anni per arrivare qui, non c'è motivazione più grande di quella. Ci sono voluti molti anni per arrivare a questo livello, parlo con i giocatori, questa è una partita molto importante. Dall'altra parte ci aspettano Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović... Sarà una partita meravigliosa".