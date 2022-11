Insieme a Kevin de Bruyne, è intervenuto in conferenza stampa presso il ritiro della Nazionale belga il centrocampista Amadou Onana. Che interpellato sui paragoni con Marouane Fellaini preferisce andare in dribbling: "È solo un complimento. Capisco il paragone, ma voglio solo essere la parte migliore di me stesso. Ho 21 anni, ho ancora molto da imparare. Poter giocare con de Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku... è un dono per me".