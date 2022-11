Dopo l'ufficialità arrivata circa un'ora fa a proposito dell'esclusione di Joaquin Correa dalla lista dei convocati per il Qatar, la Nazionale argentina rende noto il nome del giocatore che sostituirà l'interista al Mondiale. Si tratta di Thiago Almada, attaccante dell'Atlanta, club militante in Major League Soccer. Sfugge ancora dunque il sogno Qatar per Giovanni Simeone, ancora una volta escluso anche dopo il forfait del Tucu. "Il calciatore Thiago Almada si unisce alla convocazione per la Coppa del Mondo" si legge sull'account Twitter dell'Albiceleste.