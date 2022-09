BROZOVIC 5 - Alterna le solite giocate necessarie ad altre in cui fa venire i brividi ai tifosi, rischiando sul pressing altissimo dei friulani pur di non allontanare il pallone dalla zona minacciosa. Non denota il solito menefreghismo che lo spinge ad andare oltre il comprensibile, sembra preoccupato di poter commettere errori gravi e talvolta ritarda la distribuzione del pallone frenando sul nascere possibili contropiede. Tutt'altro che epico.

BARELLA 6 - Il gol in apertura è un gioiello su punizione a cui non eravamo abituati, oltre a questa perla getta in campo grinta, corsa e voglia di fare emergendo rispetto ai compagni. Sembra in certi momenti che senza le sue sgroppate i nerazzurri non riuscirebbero a portare il pallone nell'altra metà campo in ripartenza. Nel secondo tempo si fa calamitare dal caos e non riesce più a essere incisivo.

DUMFRIES 5,5 - Quando ha campo macina chilometri e sprigiona potenza leonina, ma quando c'è da usare la tecnica diventa un agnellino. Sempre presente quando la squadra allarga il campo sulla sua fascia, sbaglia però gran parte delle scelte nel momento clou come alla fine del primo tempo (traversone inguardabile in superiorità numerica). Udogie e Makengo lo mettono in difficoltà.

BASTONI 5 - Gioca appena mezz'ora per l'evidente difficoltà sotto pressione e per un'ammonizione rimediata a causa di un errore tecnico. Non c'è con la testa, a conferma di un avvio di stagione complicato, eppure prima di uscire costringe Silvestri alla parata della domenica. DAL 30' DIMARCO 6 - Sicuramente meglio del disorientato Bastoni, anche se qualche pausa dietro se la concede. Cerca di innescare i compagni con il suo piede mancino, da cui partono anche palloni interessanti.

ACERBI 6 - Il più lucido nel reparto arretrato, soffre la fisicità di Beto che un paio di volte gli va via ma l'esperienza e il tempismo negli interventi lo aiutano a reggere il confronto. Non perde mai la bussola quando c'è da stringere i denti e spesso ne esce anche in bello stile. Gioca braccetto mancino negli ultimi 25 minuti. DAL 79' DE VRIJ 5 - . Entra giusto in tempo per farsi anticipare da Bijol e vedere gli avversari festeggiare.

SKRINIAR 5 - Difficile imputargli responsabilità sull'autogol, gli va davvero di sfiga e va accettato. Però al di là dell'episodio palesa difficoltà chiare sotto pressione, a tratti impaurito quando è in possesso di palla da non saperne che fare. E nella sua metà campo, che lascia assai di rado, interpreta il match da difensore 'normale', con pregi (pochi) e difetti (troppi). Evita, con la sola presenza davanti alla linea, la rete del 2-1 friulano.

HANDANOVIC 5 - Passa più tempo a guardare i palloni che gli tirano in porta che a intervenire sugli stessi. Segno che la prestazione contro il Torino è stata solo un'eccezione rispetto al suo calo evidente. Forse l'alternanza è ora di metterla definitivamente in un cassetto e chiuderla a chiave.

MKHITARYAN 5 - Corricchia in mezzo al campo, sembra al centro di un torello friulano ed è spesso in ritardo nelle consegne. Il giallo che spende su Pereyra, unita all'enorme difficoltà a entrare in partita, convincono Inzaghi a richiamarlo in panchina. Passi indietro dopo Plzen. DAL 30' GAGLIARDINI 5,5 - Entra quasi a freddo, i ritmi alti imposti dal centrocampo bianconero sono troppo per i suoi e lui prova a giocarsela mantenendo la posizione. Fa quello che può, nulla di indimenticabile.

DARMIAN 5,5 - Tra i più propositivi in avvio, spesso libero a sinistra dove attacca la profondità ma, come molti colleghi di squadra, fa la scelta meno utile al momento di quagliare. Tecnicamente fatica negli spazi stretti, Pereyra e Lovric sono in palla e lo costringono a parecchio lavoro, poi ci si mette anche Becao ad attaccare la sua zona. DAL 67' D'AMBROSIO 5,5 - Tutto potrebbe aspettarsi fuorché di entrare nel momento in cui i suoi smettono di giocare e lasciano le praterie dietro. Si trova costretto agli uno contro uno e a diagonali last second per evitare guai peggiori, ma complessivamente naufraga assieme ai compagni.

MARTINEZ 5,5 - Bene nel primo tempo, quando con alcune giocate di alta scuola crea i presupposti per azioni pericolose da parte dell'Inter. Nella ripresa deve mettere da parte il fioretto ed estrarre la sciabola, visto l'andazzo. Nulla che lo intimidisca, ci mancherebbe, però si allontana dalla porta e non può essere efficace come vorrebbe. Male, e molto, quando liscia sotto porta il pallone del possibile 2-2.

DZEKO 5,5 - Un colpo di testa, un paio di sponde interessanti, buone aperture agli esterni e un gol annullato per fuorigioco. Pur sparendo dal campo in certi frangenti della partita, ha dei lampi che potrebbero fare la differenza. A questi abbina però degli errori tecnici che non rendono giustizia alla sua qualità. DAL 67' CORREA 5 - Ci si chiede se sia davvero entrato in campo, perché praticamente non la vede mai. Perde tutti i contrasti, inconcepibile quando si addormanta in area invece di servire un compagno meglio posizionato.

ALL. INZAGHI 4,5 - La peggior Inter proposta in questa stagione, e sì che nel derby e all'Olimpico si erano visti segnali allarmanti. Il gol in apertura di Barella è illusorio, i 90 e passa minuti di partita certificano la carenza psichica ma soprattutto fisica della squadra, così come le sue difficoltà nella scelta della formazione che stravolge dopo mezz'ora di gioco. Udinese dominante fisicamente e tatticamente, sconfitta più che meritata.





UDINESE: Silvestri 6,5, Perez 6,5, Becao 6,5, Bijol 7, Pereyra 6,5 (dal 68' Ehizibue 6), Lovric 7 (dal 79' Arslan 6,5), Walace 7, Makengo 7 (dal 61' Samardzic 6), Udogie 6 (dal 79' Ebosse sv), Deulofeu 6,5, Beto 6 (dal 68' Success 6,5). All. Sottil 7





ARBITRO: VALERI 5 - Gli va bene che le sue sviste non pesano troppo sul punteggio, in generale però commette parecchie imprecisioni tra rimesse invertite, falli non fischiati, ammonizioni distribuite a nastro e altre evitate. Non dà mai l'idea di avere il controllo di una partita molto maschia. A tratti irritante, nel finale dirige a senso unico contro gli ospiti.

ASSISTENTI: Palermo 5,5 - Mokhtar 6

VAR: Aureliano 6