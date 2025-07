Demetrio Albertini parla alla Gazzetta dello Sport delle ambizioni del Milan per la prossima stagione. "Non giocherà le coppe europee e questo sarà un vantaggio del quale io avrei fatto volentieri a meno. La cosa importante è il fatto che il Milan abbia iniziato a lavorare sul campo con un bel vantaggio soprattutto su Inter e Juve. Se Allegri, come credo, sarà bravo a farsi seguire, penso che la stagione sarà importante. Poi mancano quasi due mesi alla fine del mercato e tante cose possono cambiare".