"Non abbiamo mai fatto nulla che mettesse in difficoltà finanziaria il Galatasaray". A parlare è il presidente del club turco, Dursun Ozbek, che nelle ultime ore ha voluto precisare le intenzioni della società al centro delle voci di mercato che coinvolgono Victor Osimhen e Hakan Calhanoglu.

"Al Galatasaray tutto procede secondo le regole. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, mosse che possano mettere il club in difficoltà finanziaria. Questa situazione vale anche per il trasferimento di Osimhen", le dichiarazioni del numero uno del Cimbom riportate dal portale turco Ajansspor.