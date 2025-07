"Se vendi Calhanoglu, devi avere la capacità di sostituirlo", ha tuonato Pierpaolo Marino chiamato a rispondere sulla turbolenta situazione legata al centrocampista turco. "Una squadra come l’Inter, che è la Beneamata, non può avere un giocatore che preferisce andare in Turchia al rimanere in nerazzurro" ha continuato ai microfoni della Rai, dove poi ha anche parlato di Ederson, pallino dell'Inter come eventuale sostituto dell'ex Milan.

Sul centrocampista atalantino:

"È un profilo giusto, ma non è facile trattare con Antonio Percassi che sa valorizzare i calciatori".