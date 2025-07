Lo stop della trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen non sembra, almeno per il momento, portare novità sul fronte Hakan Calhanoglu. Lo assicura la redazione di Sky Sport, ribadendo che "non ci sono le condizioni per imbastire una trattativa per cui il giocatore rimarrà a Milano".

L'emittente si sofferma anche sulla tappa odierna nella sede dell'Inter da parte di una delegazione del Bruges (RILEGGI QUI) composta dal direttore sportivo Devy Rigaux e dal direttore generale Bob Madou: l'argomento sul tavolo è stato Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 nerazzurro reduce dal prestito al Lucerna. Il club belga è interessato al figlio di Deki, ma l'Inter sarebbe disposto a cedere il giocatore solo se riuscisse a mantenere la recompra sul suo cartellino.