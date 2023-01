ONANA 5,5 - Una delle sue prestazioni meno convincenti, culminate nell'uscita fuori tempo che poteva costare cara all'Inter, sbrogliata da Acerbi. Un solo intervento necessario, su Kakari, per il resto una vagonata di retropassaggi che lui smista un po' ovunque con lanci lunghi o corti.

SKRINIAR 6,5 - Partita tendenzialmente tranquilla, in cui Djuric è un problema soprattutto di Acerbi e lo slovacco deve solo mantenere la posizione. Spicca, insolita, la difficoltà di comunicazione con Onana che un paio di volte non esce mentre lui lo attende con ansia proteggendo il pallone. Si prende molti fischi, in rappresentanza della squadra, nel momento di eccesso di melina che il pubblico non gradisce, ma mette il piede al momento giusto interrompendo un contropiede pericolossissimo a tempo scaduto.

ACERBI 6,5 - I centimetri di Djuric sarebbero fastidiosi per chiunque non arrivasse ad altezza titano, ed è il caso del centrale ex Lazio. Che con tanto, ma tanto mestiere in un modo o nell'altro controlla il marcantonio avversario e lo disturba quanto basta per togliergli libertà di sponda. Bene anche il senso di posizionamento sui cross dalla trequarti degli ospiti, puntuale quando allontana un pallone su cui Onana non esce bene.

BASTONI 6 - Non è una serata in cui giocare troppo di fioretto, il Verona è una squadra assai fisica e richiede la massima attenzione quando arriva sulla trequarti. In più gli tocca fronteggiare Kallon che pur non avendo una valutazione altissima a FIFA va comunque preso con le pinze per rapidità e sfrontatezza. Non molto coinvolto nell'altra metà campo.

DARMIAN 6 - In questo momento è lui il titolare della fascia destra, almeno fino a quando Dumfries non offrirà maggiori garanzie. E quando Inzaghi lo chiama in causa, sa sempre che avrà una risposta positiva. Nulla di trascendentale contro i gialloblu, oltre alla solita meticolosità tattica e al controllo dell'avversario di turno, in questo caso lo spauracchio Lazovic (reduce dalla doppietta alla Cremonese) e l'ambizioso Doig. Non mancano le sgroppate sulla propria corsia.

GAGLIARDINI 6 - Non è semplice giocare con il brusio di alcuni tifosi in sotto fondo, il preconcetto che lo accompagna e che in Coppa Italia è stato alimentato da una prestazione scialba rappresenterebbe un freno per molti colleghi, soprattutto per chi come lui non è certo un fenomeno in questo sport quanto piuttosto un onesto mestierante. E come sempre fa il suo, provando anche a partecipare al gioco con continuità.

CALHANOGLU 6,5 - Recuperato in extremis, è una manna dal cielo per Inzaghi. Non solo è sempre il primo a farsi consegnare il pallone per metterlo in movimento verso l'altra metà campo, ma è anche tra i più arcigni filtri in mediana, intervenendo in scivolata su palloni neanche di sua competenza. Segno che sta bene e il problema muscolare è ormai alle spalle. DAL 69' ASLLANI 6 - Avesse centrato la porta con quel tiro sarebbe venuto giù il Meazza, ennesima conferma di un talento ancora da svezzare. Entra con la testa giusta e approfitta degli spazi.