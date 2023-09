SOMMER 6 - Deve aspettare 65 minuti per esibirsi nel primo intervento della gara, un bel tuffo sulla punizione di Ranocchia che fa la gioia anche dei fotografi. Unico vero intervento in una partita in cui è più impegnato dai retropassaggi e dalle uscite comode che dai blitz avversari.

PAVARD 6,5 - Non è ancora in totale sintonia con i movimenti della squadra, infatti spesso Calhanoglu ne attende l'inserimento a destra e lui tarda. Nulla di grave, gli serve tempo. Quando però si inserisce è un valore aggiunto negli scambi sullo stretto, creando superiorità a destra che costringe i toscani a stringere ulteriormente. Nessuna perticolare sofferenza dietro e grande sicurezza nel giro palla sotto pressione.

ACERBI 6,5 - Si ritrova sul groppone un cartellino giallo molto severo già nel primo tempo che però non lo influenza più di tanto. Shpendi e Cambiaghi si alternano nella sua zona di competenza e lo costringono a uscire. Discretamente sicuro negli interventi, si sposta a sinistra nel finale confermando la già nota duttilità e mantenendo al sicuro quella fascia.

BASTONI 6,5 - Shpendi e Cambiaghi si muovono molto e spesso portano fuori zona Acerbi, costringendolo a stringere. Il meglio lo offre come spesso accade nell'altra metà campo, quando con gli avversari assai bassi arriva da dietro per dare sfogo al palleggio e mettere cross invitanti. Ha anche un buon pallone da fuori area ma calcia largo. Si gioca un giallo con intelligenza per fermare un lanciatissimo Baldanzi. DAL 71' DE VRIJ 6 - Mette la sua esperienza nel finale in cui l'Empoli prova a entrare in area.

DARMIAN 6,5 - Ismaijli gli impedisce di mettere subito la firma sulla gara e indirizzarla a favore dei suoi, togliendo dalla porta il suo classico colpo di testa dal secondo palo. Prestazione ordinata al ritorno da tuttafascia, purtroppo non gode di molto spazio per attaccare il fondo e predilige giocare da sponda con Mkhitaryan o Frattesi. Pezzella lo infastidisce il giusto, lui non abbassa mai il livello della prestazione.

FRATTESI 6 - Volenteroso e sempre in movimento, ma anche troppo impreciso. Ha almeno tre ghiotte opportunità, soprattutto quella in cui imbeccato da Calhanoglu calcia addosso a Berisha. Già abbastanza addentrato nei meccanismi e titolare a furor di popolo, fa la sua parte anche se manca l'appuntamento con il tabellino. Nel complesso una prestazione positiva per l'atteggiamento. DAL 71' BARELLA 6 - Entra in una fase in cui l'Inter deve raffreddare i ritmi e non è proprio il suo atteggiamento ideale. Si adegua tenendo la posizione e provando a portare il pallone davanti.

CALHANOGLU 7 - Volenti o nolenti le gioie e i dolori dell'Inter passano dai suoi piedi. Catalizzatore del gioco, a volte viene schermato da Shpendi o Baldanzi, altre ha spazio per alzare la testa. Il problema è la densità che l'Empoli fa negli ultimi 25 metri che non gli suggerisce grandi idee. Non a caso quando intravede il varco crea sempre situazioni interessanti. Fino all'ultimo secondo tiene la squadra in equilibrio, anche quando c'è da chiudersi.

MKHITARYAN 7 - Tanto movimento, anche da fascia a fascia e costante ricerca della giocata più redditizia che però non sempre è a portata di mano. L'armeno si sacrifica in entrambe le fasi e prova a dare brio alla manovra inserendosi tra le maglie azzurre. Non è una partita semplice perché l'Empoli approfitta di ogni occasione per ripartire e lui deve rinculare rapidamente. A un certo punto nella ripresa si sdoppia letteralmente.

DIMARCO 7 - Molto nel vivo del gioco, costringe anche Berisha a due interventi complicati che meritavano miglior sorte, salvo poi regalarsi uno dei gol più belli della sua carriera. Riceve tanti palloni ma ha sempre Ebuhei davanti, molto attento a non lasciargli campo. E come al solito la sua risposta è il pallone in mezzo. Alcuni arrivano a destinazione, altri sono imprecisi. Tanta corsa e molto palleggio, sempre propositivo e arma offensiva fondamentale. DALL'81' CARLOS AUGUSTO SV.

MARTINEZ 6 - Non riesce ad avere grani occasioni in zona gol, anche perché la difesa empolese gli sta letteralmente addosso e lo costringe ad agire sulla trequarti. Zona in cui svolge l'abituale ottimo lavoro sia tecnico che tattico, agevolando i movimenti dei compagni. Esce dopo aver dato tutto. DAL 71' ARNAUTOVIC 6 - Appena entrato prova subito la giocata con Thuram che non riesce. Lavoro importante nella difesa del pallone quando bisogna tenere alto il baricentro e qualche giocata raffinata. L'infortunio preoccupa non poco.

THURAM 6 - Segna ancora come a San Sebastian e come a San Sebastian il fuorigioco gli toglie la gioia. Tanto lavoro per la squadra, si muove e detta il passaggio, partecipa alla costruzione però quando c'è da concludere in porta non è né preciso né particolarmente fortunato (sfiora il bis dell'eurogol nel derby). Ad ogni modo non si assenta mai dal gioco e si fa sempre trovare dai compagni. DALL'81' SANCHEZ SV.

ALL. INZAGHI 6,5 - Missione compiuta, si dice così in questi casi. I nerazzurri vincono di misura soffrendo il giusto ma senza concedere nulla più del dovuto al volenteroso Empoli, sistemato tatticamente da Andreazzoli. Prestazione sicura, costante ricerca del vantaggio e protezione dello stesso nel finale, anche con l'uomo in meno. I cambi danno freschezza in una fase di stanca, lui tiene tutti sul pezzo urlando fino alla fine.



EMPOLI: Berisha 6,5, Ebuehi 6, Ismajli 6,5 (dal 51' Walukiewicz 5,5), Luperto 6, Pezzella 6, Marin 6 (dal 61' Fazzini 5,5), Ranocchia 6 (dal 61' Grassi 5,5), Maleh, Baldanzi 6, Shpendi 6 (dal 79' Cancellieri sv), Cambiaghi 5,5 (dal 79' Destro sv). All. Andreazzoli 6



ARBITRO: MERCENARO 5 - Che sarebbe stato un pomeriggio complicato per lui lo si capisce quando dopo pochi minuti ferma un contropiede due contro due nerazzurro per assegnare una punizione a Calhanoglu. Il resto della sua prestazione sono pochi fischi e valutazioni errate, con diverse interpretazioni di medesime situazioni, cartellini dati o negati che scontentano un po' tutti. Il peggiore in campo.

ASSISTENTI: Colarossi 6 - Cipressa 6,5

VAR: Valeri 6