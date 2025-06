L'Inter sta riflettendo sul futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza nel 2027 e con una valutazione che oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro. Gli ultimi rumors di mercato riguardano il Galatasaray e l'Arabia Saudita ma per il momento, assicura La Gazzetta dello Sport, non è arrivata nessuna offerta sul tavolo dirigenza nerazzurra. Per sostituirlo piace Nicolò Rovella della Lazio.

Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha ribadito a più riprese che il giocatore "non è sul mercato", anche perché Maurizio Sarri vuole costruire la squadra intorno a lui. Ai nerazzurri, però, l'ex Juventus piace parecchio. "Per la Lazio non si tocca e non è sul mercato - scrive la rosea -. Il contratto firmato due anni fa ha previsto l’inserimento di una clausola di 50 milioni di euro. Un prezzo altino per i nerazzurri. Al momento, Calhanoglu resta il regista dell'Inter. La sedia è occupata".

